«Ямаль – феномен, мы смотрим на следующего обладателя «Золотого мяча». Ламин может выиграть его несколько раз в ближайшие годы». Футре о вингере «Барсы»

«Ламин – феномен, мы смотрим на следующего обладателя «Золотого мяча». Я не знаю, сколько раз он получит его в ближайшие несколько лет, потому что он может выиграть несколько раз», – сказал бывший полузащитник «Атлетико» в интервью SER Catalunya.