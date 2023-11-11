Валуев объяснил, почему у Минеева больше шансов на победу в бою со Штырковым

Депутат Госдумы и прославленный боксер Николай Валуев объяснил, почему у Владимира Минеева больше шансов в предстоящем поединке с Иваном Штырковым, который пройдет в рамках суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".
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