Что читать маркетологу?

В век интернета, цифровых технологий и бесконечного потока видео и аудиоконтента остаётся ли актуальным чтение? Есть ли время и место для книг по специальности и «для души» у профессионала? Я поделюсь своими размышлениями на эту тему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)