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Царьград

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Россия даёт деньги, но любим мы Азербайджан? Спортсмены "Плющенки" изменяют Родине с чистой совестью

Россия даёт деньги, но любим мы Азербайджан? Спортсмены "Плющенки" изменяют Родине с чистой совестью

Соцсети до сих пор трясёт от новости, что Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, будет выступать за Азербайджан.

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Игорь Калашников

А другого отношения и ждать то не надо. Что вы хотите от людей воспитанных с младых ногтей в духе построения капитализма в нашей стране. Какой патриотизм? Деньги, кешбэки, кредиты, биткоины и т.п. в наличном, карточном и цифровом виде. Вот идеология поколения - заработать на всём, что возможно не гнушаясь и предательства.  Не все конечно, но есть.