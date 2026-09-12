Россия даёт деньги, но любим мы Азербайджан? Спортсмены "Плющенки" изменяют Родине с чистой совестью

Соцсети до сих пор трясёт от новости, что Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, будет выступать за Азербайджан.
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А другого отношения и ждать то не надо. Что вы хотите от людей воспитанных с младых ногтей в духе построения капитализма в нашей стране. Какой патриотизм? Деньги, кешбэки, кредиты, биткоины и т.п. в наличном, карточном и цифровом виде. Вот идеология поколения - заработать на всём, что возможно не гнушаясь и предательства. Не все конечно, но есть.