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Маск заявил, что конфликт на Украине закончится, если ввести санкции против крупнейших олигархов страны

Маск заявил, что конфликт на Украине закончится, если ввести санкции против крупнейших олигархов страны

Он подчеркнул, что рестрикции нужно установить в первую очередь для украинских бизнесменов, владеющих особняками в МонакоКонфликт на Украине закончится, если на крупных местных олигархов будут наложены ограничения.

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