Маск заявил, что конфликт на Украине закончится, если ввести санкции против крупнейших олигархов страны

Он подчеркнул, что рестрикции нужно установить в первую очередь для украинских бизнесменов, владеющих особняками в МонакоКонфликт на Украине закончится, если на крупных местных олигархов будут наложены ограничения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии