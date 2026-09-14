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14 котов, которые знают толк в юморе

14 котов, которые знают толк в юморе

Пушистые любимцы способны не только умилять, но и заставлять хохотать до упаду. Зоопсихологи давно подметили: попытки людей шутить про усатых-полосатых в большинстве случаев провальные и лишь портят впечатление от милых снимков.

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