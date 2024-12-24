Сколько жителей Молдовы было подключено к газу в этом году

Около 170 новых потребителей (домовладений) смогут подключиться к газораспределительной сети в населенных пунктах, обслуживаемых предприятием «Бэлць-газ», в результате успешного завершения работ по ее расширению, запланированных на 2024 год.
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