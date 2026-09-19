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Психиатр Касперович: ультиматумы и угрозы не помогают людям с зависимостью

Психиатр Касперович: ультиматумы и угрозы не помогают людям с зависимостью

«Еще раз выпьешь — я уйду» и «Это последний шанс» — такие ультиматумы в семьях, где есть человек с зависимостью, звучат регулярно, но никогда не работают, рассказала «Газете.

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