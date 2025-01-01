Львовский лэгинь: В схроны пойдем. На фронт – дурных нэма

Валерий Пайков 31 декабря 2024 г., 12:55 Давно мы не писали о рассаднике бандеровщины. Что там во Львове, какие настроения? Снова спрашиваем давнего знакомого Николая, пенсионера, экс-преподавателя русской словесности и бывшего завсегдатая Центра русской культуры, что располагался на улице Короленко.