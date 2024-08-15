Столичный производитель мебели увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту

Московская компания «Т.П.К. "Олма-Мебель"», занимающаяся производством торговой и офисной мебели под брендом «МДМ», увеличила выпуск продукции на 67% благодаря национальному проекту «Производительность труда».
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