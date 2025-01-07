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Редкие вакансии в России: от стримера до кремовара

Редкие вакансии в России: от стримера до кремовара

На российском рынке труда можно встретить по-настоящему редкие и своеобразные профессии. Аналитики платформы «Авито Работа» выбрали десять вакансий, которые привлекают не только интересными названиями, но и комфортными условиями труда для потенциальных кандидатов.

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