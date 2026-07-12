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Черкас о рекомендациях МОК: «Российский хоккей и футбол вернут в последнюю очередь. Спорта здесь нет, одна политика. Но уже есть послабления»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением относительно  решения МОК о временном восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) и отмене рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов.

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