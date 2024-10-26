"Сити" не стал брать игроков "МЮ" Гарначо и Майну на церемонию "Золотого мяча"

Владельцы английского "Манчестер Юнайтед" продолжают активно экономить средства. По этой причине они попросили "Манчестер Сити" взять с собой двух игроков клуба Алехандро Гарначо и Кобби Майну на церемонию вручения "Золотого мяча", но услышали отказ.
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