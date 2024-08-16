Директор турфирмы из Приморья обвиняется в мошенничестве с клиентами на сумму в миллионы рублей

Туристическое агентство FlyTour, базирующееся в Приморском крае, оказалось в центре скандала после того, как его руководитель Сергей Мухлынин перестал выходить на связь и не вернул деньги более чем 30 клиентам, оплатившим поездки на Сахалин, Курильские и Шантарские острова.
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