Идем на риск: почему киберстрахование не пользуется спросом? Аналитика IT-World

Иллюстрация: Photon photo/shutterstock Постоянный рост числа преступлений в сфере ИТ, рост убытков от кибератак, простоя и утечек данных - казалось бы, услуги страхования от киберугроз должны пользоваться спросом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии