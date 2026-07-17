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«Устал от этой системы»: почему Евгений Плющенко уводит сына под флаг Азербайджана

«Устал от этой системы»: почему Евгений Плющенко уводит сына под флаг Азербайджана

Решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заявить, что его сын Александр будет выступать за Азербайджан, спровоцировало мощный резонанс.

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