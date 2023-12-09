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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

ВС России уничтожили украинский дрон «Баба Яга» с помощью воздушного тарана

Российские военные сбили украинский дрон «Баба-Яга» в районе Артемовска с помощью воздушного тарана (прием воздушного боя, заключающийся в нанесении повреждений летательному аппарату противника непосредственно самим летательным аппаратом атакующего — прим.

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