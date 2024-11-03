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Юрий Ильинов
Лукашенко: в Белоруссии лучше, чем в грязном и криминальном Париже Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить сравнивать белорусские города с Парижем, поскольку они намного привлекательнее, чем столица Франции. Белорусский лидер отметил, что люди, видевшие многочисленные репортажи с недавних Олимпийских игр в Париже, могли воочию убедиться в том, что в столице Франции практически повсюду разбитые витрины магазинов, сожженные автомобили, клопы и криминал, а также очень много мигрантов. Кроме того, протекающая в Париже грязная река Сена явно не выигрывает от сравнения с белорусским величественным полноводным Неманом. Именно поэтому иностранцы, приезжающие в Белоруссию, несмотря на лживую информацию, распространяемую о ней на Западе, иностранцы, как правило, приходят в восхищение от этой чистой и безопасной страны. Лукашенко добавил, что жители Белоруссии живут практически в раю по сравнению с тем, как живет население стран Запада и других регионов, где, несмотря на обладание значительными ресурсами, процветает преступность, тотальная коррупция, а также расовая и национальная нетерпимость. Президент Белоруссии призвал сограждан вместо того, чтобы стремиться эмигрировать на Запад, оставаться жить на своей земле, поскольку сбежавшие в страны Евросоюза представители так называемой «оппозиции» массово жалуются на то, что в «цветущем саду» они повсеместно сталкиваются с дискриминацией, а их дети — с травлей в школах. Лукашенко резюмировал, что в Белоруссии действительно существует диктатура — диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства.
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