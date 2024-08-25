Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Крыму начался пожар в районе Тепе-Оба на площади 45 га

В Крыму начался пожар в районе Тепе-Оба на площади 45 га

В Крыму возник пожар в районе горного хребта в районе Тепе-Оба. ЧП произошло вечером 25 августа, тогда площадь пожара составляла 15 гектаров.

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