Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роснано»

Бывших топ-менеджера «Роснано» Юрия Удальцова и главу дочерней компании корпорации «Пластик Лоджик» Николая Тычинина заочно арестовал Мещанский суд Москвы, сообщает 4 июня РИА Новости со ссылкой на данные в картотеке инстанции.
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