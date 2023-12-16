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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ребров о Карпине в «Спартаке»: «Реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде. Ребята рассказывали, что круче Валеры был только Лаудруп»

Ребров о Карпине в «Спартаке»: «Реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде. Ребята рассказывали, что круче Валеры был только Лаудруп»

Артем Ребров считает, что Валерий Карпин мог играть в РПЛ, когда возглавлял «Спартак». «С Эмери мы постоянно вместе с полевыми работали над передачами, выходом из обороны, учились начинать атаки, менять их направление.

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