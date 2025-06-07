Жителям крупного украинского города предложили эвакуироваться

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила эвакуироваться населению Сум. В своем Telegram-канале парламентарий отметила, что остаться должны только те жители крупного украинского города, которые задействованы в его обороне.
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