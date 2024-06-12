Представители "СОЦИО" принимают участие в благотворительной акции "Дерево добра"

Представители форума социальных технологий "СОЦИО", занимающиеся инновациями в сферах социальной политики, здравоохранения, культуры, спорта и образования, приняли участие в благотворительной акции Почты России "Дерево добра".
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