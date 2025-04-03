Хинштейн: БПЛА ВСУ упал в курском Железногорске и пробил часть стены завода В Курской области в результате падения ещё одного беспилотника пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий.
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