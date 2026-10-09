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Быстрова не зовут на ТВ после «денежек на карту от «Краснодара», но он по-прежнему рубит наотмашь - и свои экс-клубы, и судейство

Быстрова не зовут на ТВ после «денежек на карту от «Краснодара», но он по-прежнему рубит наотмашь - и свои экс-клубы, и судейство

- В ближайшем туре РПЛ встретятся ваши бывшие команды - «Краснодар» и «Зенит». Кто фаворит? - вопрос Владимиру Быстрову.

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