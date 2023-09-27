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Театр абсурда

8 460 подписчиков

Миф об отсталой России

Миф об отсталой России

Читатель спрашивает, действительно ли Россия является страной третьего мира, и сможем ли мы когда-нибудь догнать Запад.

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Комментарии
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Николай Гладышев
Мария, Вы правы на все 100!
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11 час.
Александр Седой
Вообще миф об отсталости России создан и активно поддерживается коллективным западом еще с доисторических времен. Яркие примеры Лампочка Лодыгина. Спёр Эдисон. Радио Попова. Спёр Маркони. Периодическую таблицу Менделеева , проигнорировали на западе , но пользуются ей стыдливо забывая кто ее изобрел. Успели кстати, кого то своих назначить на это открытие. Как и на все остальные изобретения.
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10 час.
Elena Dmitrieva
Россия самодостаточна. Не надо сравнивать себя с западом.
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9 час.

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