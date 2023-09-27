Миф об отсталой России

Александр Седой

Вообще миф об отсталости России создан и активно поддерживается коллективным западом еще с доисторических времен. Яркие примеры Лампочка Лодыгина. Спёр Эдисон. Радио Попова. Спёр Маркони. Периодическую таблицу Менделеева , проигнорировали на западе , но пользуются ей стыдливо забывая кто ее изобрел. Успели кстати, кого то своих назначить на это открытие. Как и на все остальные изобретения.