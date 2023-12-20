Экипажи российских самолетов Су‑34 нанесли бомбовый удар по пунктам ВСУ

РИАМО - 20 дек. Экипажи российских самолетов СУ-34 нанесли бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам украинской армии на краснолиманском направлении, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
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