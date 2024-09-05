Тренировочные эвакуации провели в школах и торговых центрах Солнечногорска

Единый день объектовых тренировок состоялся в городском округе Солнечногорск. Учебную эвакуацию провели во всех школах и детских садах муниципалитета, учреждениях культуры, спорта, торгово-развлекательных комплексах, объектах здравоохранения и других мест массового пребывания людей.
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