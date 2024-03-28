Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести! Пора смыть русскую накипь! Свобода превыше всего!" - период нахождения русских в Таджикистане назван оккупацией

"Поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести! Пора смыть русскую накипь! Свобода превыше всего!" - период нахождения русских в Таджикистане назван оккупацией

Любопытное откопал коллега. Оказывается, в русских школах в Таджикистане (это те, которые за наши с вами деньги обучают таджиков на русском языке) курс истории Таджикистана написан местными работниками образования, в отличие от других предметов школы.

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