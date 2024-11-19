На Украине сообщили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожской области

Ряд объектов инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной Киеву части Запорожской области после взрывов, сообщил 19 ноября глава украинской областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
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