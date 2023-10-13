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"Вы серьёзно?": Экс-премьер Израиля вышел из себя от вопроса о судьбе детей в Газе

"Вы серьёзно?": Экс-премьер Израиля вышел из себя от вопроса о судьбе детей в Газе

Бывшего израильского премьера Беннета разозлил вопрос журналиста о судьбе детей в секторе Газа.Во время интервью бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета телеканалу Sky News случилась словесная перепалка политика и ведущего.

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