"Вы серьёзно?": Экс-премьер Израиля вышел из себя от вопроса о судьбе детей в Газе

Бывшего израильского премьера Беннета разозлил вопрос журналиста о судьбе детей в секторе Газа.Во время интервью бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета телеканалу Sky News случилась словесная перепалка политика и ведущего.
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