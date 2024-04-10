Пенсионерка, чья родня живет в США, просит еду в уральском фонде

86-летняя екатеринбурженка Ида Казакова (в девичестве Соболева), чья единственная внучка давно эмигрировала в США, вынуждена просить еду в благотворительном фонде, чтобы прокормить себя и слегшего после трех инсультов 87-летнего мужа.