Пенсионерка, чья родня живет в США, просит еду в уральском фонде

86-летняя екатеринбурженка Ида Казакова (в девичестве Соболева), чья единственная внучка давно эмигрировала в США, вынуждена просить еду в благотворительном фонде, чтобы прокормить себя и слегшего после трех инсультов 87-летнего мужа.
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