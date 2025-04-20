Инсайдер намекает, что новая презентация PlayStation не за горами, а более подробн...

Инсайдер намекает, что новая презентация PlayStation не за горами, а более подробная информация появится уже скороБольшинство игроков говорят, что текущий анонсированный список PlayStation не так обширен, как должен быть на столь позднем этапе поколения PS5.
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