В Архангельской области ожидаются кратковременные дожди

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе поднимется до +18,+23 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе поднимется до +18,+23 градусовСиноптики обещают ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду.