МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе планирует региональную поездку, также в графике главы государства значится участие в Ежегодном совещании судей, сообщили в программе «Москва.
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