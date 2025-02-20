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  • Сергей Тупиков
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В США вновь теракт в Tesla. Очередное послание "серому кардиналу" Трампа? Прогноз Пинчука сбывается

В США вновь теракт в Tesla. Очередное послание "серому кардиналу" Трампа? Прогноз Пинчука сбывается

В США вновь произошёл теракт в дилерском центре Tesla на юге Салема. Уже не первый и, вероятно, не последний.

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