Страна и люди
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Страна и люди

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А попробуйте подоить быка

А попробуйте подоить быка

Известная в США журналистка Кэри Лэйк, проигравшая прошлогодние выборы губернатора в Аризоне, во время дойки коровы обратилась к репортеру New York Times: - Вы знаете, что есть только два пола, верно?  Корреспондент NYT  пожимает плечами.

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