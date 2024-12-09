Восток — дело тонкое, а Кавказ ещё тоньше. Там всегда признавали только силу, а стремление к компромиссу и переговорам принимали за слабость.
Тревожный звоночек для Российской власти
Комментарии
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Астон Мартин
из тысячи одного забирают видимо , для каких то своих целей , не садитесь к ним , опасно ...
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24 мин.
Владимир Алтайцев
Если живёшь за высоким забором под охраной
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22 мин.
С
Странник
ну так садись к своим. И откуда такие данные, ты был тем одним из тысячи, тогда расскажи
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18 мин.
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