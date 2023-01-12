ДНИ

89 561 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    как был клоун так им и останется... только с пластикой как женщина...)))))😂😂😂"Пухлое деревенск...
  • Захар Князев
    С дури можно и рог сломать, секс-дебил!!!"Пухлое деревенск...
  • Виталий Цуканов
    А что не так?! Великий режиссёр и патриот наградил ублюдков остракизмом. Им нет пути в нашей любимой России! Заткнит...Михалков против в...

С "тети-подлизы" Собчак сорвали маску: Прогнулась под мужа

С "тети-подлизы" Собчак сорвали маску: Прогнулась под мужа

Ксения Собчак якобы лебезит перед супругом. В этом уверена блогерша Лена Миро. До того, как жениться на Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов находился восемь лет в браке с актрисой Дарьей Мороз, которая в 2010-м родила от него дочь Анну.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх