С "тети-подлизы" Собчак сорвали маску: Прогнулась под мужа

Ксения Собчак якобы лебезит перед супругом. В этом уверена блогерша Лена Миро. До того, как жениться на Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов находился восемь лет в браке с актрисой Дарьей Мороз, которая в 2010-м родила от него дочь Анну.