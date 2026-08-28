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ВЕСТИ КРЫМ

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4 тысячи жителей Крыма и Севастополя получили кредитные каникулы

4 тысячи жителей Крыма и Севастополя получили кредитные каникулы

ВТБ одобрил 4 тысячи заявок на кредитные каникулы от клиентов из Республики Крым и Севастополя.

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