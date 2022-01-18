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Законы подлости и ироничные закономерности

Законы подлости и ироничные закономерности

Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается», — этот закон Мерфи, иностранный аналог русского «закона подлости», пожалуй, является самой известной закономерностью жизни, действие которой каждый из нас успел на себе испытать.

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