Законы подлости и ироничные закономерности

Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается», — этот закон Мерфи, иностранный аналог русского «закона подлости», пожалуй, является самой известной закономерностью жизни, действие которой каждый из нас успел на себе испытать.
Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается», — этот закон Мерфи, иностранный аналог русского «закона подлости», пожалуй, является самой известной закономерностью жизни, действие которой каждый из нас успел на себе испытать.
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