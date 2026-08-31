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Царьград

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Губернатор Моор утвердил ЧС из-за паводка в Тюменской области

Губернатор Моор утвердил ЧС из-за паводка в Тюменской области

В Тюмени и округах введена зона чрезвычайной ситуации из-за паводка. Более 2 тыс. участков и 150 домов пострадали.

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