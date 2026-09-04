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Формула-2. Италия. Камара выиграл квалификацию, Данн – 3-й, Цолов – 6-й, Мини – 11-й

Гонщик «Инвикты» Рафаэл Камара показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Италии. Вторым стал его напарник Йозуа Дюрксен, третьим – Алекс Данн из «Родена».

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