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  • Егор Горшков
    Действительно рекордный год по многим показателям, Сбер постарались на славу.Сбербанк выплатит...
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    Своевременная и весьма полезная программа, хочется верить, что приживется.Сбербанк расширяе...
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Центробанк ликвидировал банк «Стрела» из-за нарушений законодательства

Центробанк ликвидировал банк «Стрела» из-за нарушений законодательства

Центробанк объявил о ликвидации банка «Стрела». Поводом стали данные Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (МИ ФНС по ЦОД), согласно которым 3 марта 2025 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись.

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