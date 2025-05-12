Хаманн о поездке игроков «Баварии» на Ибицу: «Если им запретили ехать на прошлой неделе, то почему должны разрешить сейчас? Нынешний имидж клуба – это катастрофа»

Ранее стало известно, что 13 игроков мюнхенского клуба, включая Томаса Мюллера, Мануэля Нойера и Харри Кейна, вылетели в Испанию на частном самолете на следующий день после матча с «Боруссией» Менхенгладбах (2:0).