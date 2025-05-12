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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хаманн о поездке игроков «Баварии» на Ибицу: «Если им запретили ехать на прошлой неделе, то почему должны разрешить сейчас? Нынешний имидж клуба – это катастрофа»

Хаманн о поездке игроков «Баварии» на Ибицу: «Если им запретили ехать на прошлой неделе, то почему должны разрешить сейчас? Нынешний имидж клуба – это катастрофа»

Ранее стало известно, что 13 игроков мюнхенского клуба, включая Томаса Мюллера, Мануэля Нойера и Харри Кейна, вылетели в Испанию на частном самолете на следующий день после матча с «Боруссией» Менхенгладбах (2:0).

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