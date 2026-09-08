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Пленница / Tutsak турецкий сериал 2017

Пленница / Tutsak турецкий сериал 2017

Название сериала: Пленница Оригинальное название: Tutsak / Страна: Турция Жанр:  драма Год: 2017 Всего серий: 9 Всего сезонов: 1 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод:  Turk Star Актеры: Furkan Bay;Yagmur Özbasmaci Mermer;Гюнеш Эмир;Серай Гёзлер;Мехмет Гюрхан;Джейда Касабалы;Джанер Шахин;Чагдаш Текин;Туба Мелис Тюрк;Мустафа Узунйылмаз Режисеры: Серхан Сахин Продюсеры: Эрхан Озкан;Ирфан Сахин Рейтинг КиноПоиска: Пленница турецкий сериал 2017 смотреть онлайн на […] Сообщение Пленница / Tutsak турецкий сериал 2017 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.

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