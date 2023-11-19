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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Килиан Мбаппе: «Капитанство меняет. Раньше я был более индивидуалистичен, заботился о статистике, теперь думаю об остальных. Не меняются только идиоты»

Килиан Мбаппе: «Капитанство меняет. Раньше я был более индивидуалистичен, заботился о статистике, теперь думаю об остальных. Не меняются только идиоты»

24-летний нападающий получил капитанскую повязку в марте. До этого капитаном был вратарь Уго Льорис, завершивший международную карьеру после ЧМ-2022.

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