Google представил сверхбыструю модель искусственного интеллекта Gemini 1.5 Flash

Google представляет две новые модели искусственного интеллекта – Gemini 1.5 Flash и Gemini 1.5 Pro. На конференции Google I/O вчера была представлена первая модель, разработанная для задач, где требуется высокая скорость обработки данных.
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