О развертывании российской глобальной спутниковой системы связи Бюро 1440.

Одним из перспективных российских проектов в сфере связи ближайших нескольких лет является создание компанией «Бюро 1440» отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки, обеспечивающей полное покрытие и передачу данных в круглосуточном режиме без построения сложной наземной инфраструктуры.