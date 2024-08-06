О развертывании российской глобальной спутниковой системы связи Бюро 1440.

Одним из перспективных российских проектов в сфере связи ближайших нескольких лет является создание компанией «Бюро 1440» отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки, обеспечивающей полное покрытие и передачу данных в круглосуточном режиме без построения сложной наземной инфраструктуры.
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