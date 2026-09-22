«Пустите меня к себе хотя бы на ночь», — кот пришёл к её двери в лютый мороз

Котофеня Антонина поставила на плиту кастрюлю с картошкой и достала из шкафа тарелку.
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Я бы его сразу взяла. все мои котики и кошечки с улицы.
Хорошо, что решилась и спасла рыжего!!А Зинаида сволочь, обливала его в мороз.Теперь зато котик Степан дома и в безопасности, в тепле и сыт!!!!
Как долго котик страдал. Неужели Антонина не могла взять его раньше?Ведь видела всё.